Трамп изучит законопроект конгресса с новыми санкциями против РФ

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Вторник, 25 июля 2017, 06:57

Президент США Дональд Трамп намерен детально изучить проект закона, подготовленный конгрессом, в котором наряду с односторонними санкциями против Ирана и КНДР предусмотрены более строгие ограничительные меры в отношении России.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает "Интерфакс-Украина".

"Он (Трамп) планирует изучить законопроект, чтобы разобраться, что он из себя представляет", - заявила она журналистам в ответ на вопрос, поддерживает ли президент этот проект закона.

По ее словам, Трамп хочет разобраться, будет ли введение новых санкций против России "хорошей сделкой" для американского народа.

В то же время она подтвердила, что президент не намерен отменять уже введенные санкции.

Ранее Сандерс сообщала, что Белый дом поддерживает законопроект о дополнительных санкциях против России и продолжит работать над тем, чтобы санкции были введены.

Темы: США санкции
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