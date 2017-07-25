Трамп изучит законопроект конгресса с новыми санкциями против РФ

Президент США Дональд Трамп намерен детально изучить проект закона, подготовленный конгрессом, в котором наряду с односторонними санкциями против Ирана и КНДР предусмотрены более строгие ограничительные меры в отношении России.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает "Интерфакс-Украина".



"Он (Трамп) планирует изучить законопроект, чтобы разобраться, что он из себя представляет", - заявила она журналистам в ответ на вопрос, поддерживает ли президент этот проект закона.



По ее словам, Трамп хочет разобраться, будет ли введение новых санкций против России "хорошей сделкой" для американского народа.



В то же время она подтвердила, что президент не намерен отменять уже введенные санкции.



Ранее Сандерс сообщала, что Белый дом поддерживает законопроект о дополнительных санкциях против России и продолжит работать над тем, чтобы санкции были введены.