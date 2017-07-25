Четверо напавших на АТОшников в Днипре попали в больницу – СМИ

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Вторник, 25 июля 2017, 09:09

Четыре человека, напавших на АТОшников в Днипре вечером 24 июля, находятся в больнице Мечникова под охраной с ранениями в результате ответного огня.

По данным источников "Цензор.НЕТ" в полиции Днипра, это бандиты, причастные к организованной преступности, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за разбой.

Имена нападавших пока не обнародованы. По данным издания, наиболее известен полиции некий Лакиза.

Один из тех, у кого уже были проблемы с законом, получил ранение в ногу.

Источник Цензор.НЕТ в больнице Мечникова передал первые фотографии нападавших из приемного отделения.

 
 
 

Как сообщалось, в результате перестрелки погиб на месте бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады Алексей Вагнер, по дороге в больницу скончался бывший боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук. Получил сквозное ранение в живот и находится в реанимации адвокат, волонтер и доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян.

 
Слева - Максим Иващук, справа - Алексей Вагнер
коллаж со страницы Maksimus Troy

Брат Эдмонда Эдуард Саакян ранений не получил.

Очевидцы сняли перестрелку на видео.

По предварительным данным, причиной конфликта может быть дело о защите прав одного из фермерских хозяйств, которое вел Эдмонд как адвокат. Бандиты якобы хотели вмешаться в этот спор со стороны другого участника.

Полицией изъят автомат нападавших и два пистолета. У погибших Вагнера и Иващука оружия при себе, по данным издания, не было.

Светлана Саакян, супруга Эдмонда, сказала, что все нарезное оружие ее супруга было дома, "у Эдмонда с собой был только травматический пистолет".

Во вторник в полдень полицейские планируют рассказать на пресс-конференции подробности перестрелки в Днипре, в которое 2-е погибли и были ранены 5 человек..

Темы: Днепр криминал АТО
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