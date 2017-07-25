За отказ от браслета Полякову пригрозили новым делом

НАБУ откроет новое производство против нардепа Максима Полякова, если тот не наденет электронный браслет слежения и не сдаст загранпаспорт.

Об этом сообщают "Українські новини".

"Если не будет выполнять решение суда, мы откроем новое уголовное производство за невыполнение решения и снова будем обращаться с представлением на него в парламент",- сказали агентству в Национальном антикоррупционном бюро.

Других деталей источник не сообщил.

Как сообщалось со ссылкой на САП, адвокаты нардепа из фракции "Народный фронт" Максима Полякова говорят, что их подзащитный не собирается надевать и носить электронный браслет слежения.

По данным полиции, 22 июля, с 11:00 до 14:00, депутата ждали в областном отделении полиции Черкасской области, чтобы надеть на него детектор слежения, но тот не явился.

Как известно, 11 июля Верховная Рада лишила Полякова неприкосновенности, но не позволила его задержание и арест. 13 июля народному депутату вручили подозрение.



Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря. Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, с которого парламент также снял неприкосновенность.



Соломенский райсуд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

Пока что нардеп выразил намерение только внести залог.