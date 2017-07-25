Приговоренный по делу Немцова отсудил у России 6 тысяч евро за пытки

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Вторник, 25 июля 2017, 12:22

Европейский суд по правам человека присудил 6 тысяч евро Темирлану Эскерханову, приговоренному за участие в убийстве Бориса Немцова к 14 годам тюрьмы, признав нарушения в ходе его уголовного преследования.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на решение суда.

В частности, суд признал, что была нарушена статья Европейской конвенции по правам человека, запрещающая пытки, и статья, предписывающая, что вопрос о правомерности ареста должен рассматриваться судами безотлагательно.

При этом, как сообщается, жалобы Эскерханова на условия содержания в СИЗО и условия транспортировки были отклонены.

По информации российского агентства, помимо Эскерханова, жалобы в ЕСПЧ подавали еще два фигуранта этого дела — братья Анзор и Шадид Губашевы. Осужденные жаловались на жестокое и унижающее обращение, нарушение прав на эффективную судебную защиту, условия содержания и транспортировки.

"Суд учел предварительное замечание правительства РФ… и большинством голосов постановил, что две жалобы из трех не могут быть признаны приемлемыми из-за раскрытия переговоров о достижении мирового соглашения истцами", — цитируется сообщение суда.

Как известно, 13 июля Московский окружной военный суд приговорил обвиняемого в убийстве Бориса Немцова Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима и штрафу 100 тысяч российских рублей.

Кроме того, суд приговорил к длительным срокам лишения свободы других фигурантов дела. Анзор Губашев получил 19 лет колонии строгого режима, его брат Шадид - 16 лет. Обвинение просило 23 и 21 год соответственно.

Темирлану Эскерханову суд назначил наказание в виде 14 лет строгого режима (обвинение просило 19 лет). Хамзата Бахаева приговорили к 11 годам колонии (просили 17 лет).

В июле адвокаты дочери Бориса Немцова Жанны подали апелляцию на приговор Московского окружного военного суда, вынесенный по делу об убийстве политика.

Темы: Немцов Росcия Европа
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