Перестрелка в Днипре: причиной мог быть строительный бизнес

Причиной перестрелки в Днипре 24 июля мог быть строительный бизнес одного из участников конфликта Эдуарда Саакяна.



Об этом заявил во время общения с журналистами в больнице его брат и один из пострадавших - Эдмонд Саакян, сообщили во вторник в эфире телеканала NewsOne.



По его словам, злоумышленники требовали от старшего брата Саакяна деньги, которые тот якобы задолжал. Эдмонд Саакян также утверждает, что его брату длительное время угрожали.



На встречу незнакомцы приехали с оружием.

"Мы приехали с бумагами, разобраться, что никому денег не должны. Сперва было их один или два человека. Потом подвалила толпа. У одного под курткой я увидел автомат. Я сделал вид, что испугался и брату сказал: "Дай мне ключи от машины, я не хочу в этом участвовать, буду сидеть в машине". У брата в багажнике охотничий карабин лежал. Я пошел к его машине, и в этот момент они начали стрелять. Сразу попали мне в живот, я начал стрелять в ответ", – описывает происходившее потерпевший.

Ранее полиция заявила, что перестрелка в городе Днипро вечером 24 июля, в которой погибли двое АТОшникив, произошла из-за экономических, а не уголовных или политических вопросов.

Как известно, 24 июля вечером в результате перестрелки в Днепре погиб на месте бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады Алексей Вагнер, по дороге в больницу скончался бывший боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук.

Получил сквозное ранение в живот и находится в реанимации адвокат, волонтер и доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян.

Брат Эдмонда Эдуард Саакян ранений не получил.

Полиция рассматривает это нападение как умышленное убийство.

Правоохранители задержали двух человек, причастных к перестрелке, роль двух других выясняют и не менее трех человек еще ищут.