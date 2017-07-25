Поляков внес залог

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Вторник, 25 июля 2017, 14:44

Народный депутат Максим Поляков внес предписанный судом залог в 304 тысячи гривен.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Законопослушный гражданин внес залог", - написал депутат и добавил копию соответствующего платежного поручения в пользу Госказначейства.

Документ датирован 25-м июля. Назначение платежа: "Внесение залога за Полякова М.А.", сумма платежа: "304 000 грн".

Также Поляков заплатил 750 грн комиссии за перечисление средств. Это отражено в мемориальном ордере, который прилагается.

Как известно, Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря. Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, с которого парламент тоже снял неприкосновенность.

Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

22 июля депутата ждали в областном отделении полиции Черкасской области, чтобы надеть на него детектор слежения, но тот не явился, а его адвокаты сказали, что Поляков и не собирается это делать.

НАБУ заявило, что за отказ надевать браслет откроет против депутата новое уголовное производство.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада суд
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