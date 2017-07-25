Пойманный на взятке 4 млн чиновник "Укрзализныци" скрыл золотые слитки

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Вторник, 25 июля 2017, 16:22

Заместителя начальника юридического департамента "Укрзализныци" Александр Ященко, который вместе с другим сотрудником предприятия требовал почти 4 млн взятки, скрыл в декларации 220 тыс. долларов, 13,5 тыс. евро и 7 золотых слитков.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Так, в ходе обысков по месту жительства заместителя юридического департамента ПАО "Укрзализныця", а также индивидуальной банковской ячейки, зарегистрированной на имя его жены, было обнаружено и изъято более 220 тысяч долларов США, 13,5 тысяч евро, 7 золотых слитков 999,9 пробы, драгоценные часы и т.д.", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба отмечает, что в декларации Ященко были отражены лишь 150 тысяч гривен на счете жены.

Следовательно, в понедельник Ященко объявили о подозрении совершения преступления по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

"На изъятое имущество и денежные средства судом наложен арест", - добавила пресс-служба.

Как сообщалось, 5 июля задержали начальника департамента имущественных и земельных ресурсов "Укрзализныци" Андрея Тимошенко и заместителя начальника юридического департамента Александра Ященко за вымогательство почти 4 млн грн взятки.

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