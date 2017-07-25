Суд дал добро на заочное расследование по экс-министру Захарченко

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Вторник, 25 июля 2017, 16:47

Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"25.07.2017 года постановлением Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство следователя ГПУ и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Министра внутренних дел Украины Захарченко В.Ю", - написала она.

Украинская правда

Темы: суд Янукович
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