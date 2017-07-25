Суд дал добро на заочное расследование по экс-министру Захарченко

Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.



Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.



"25.07.2017 года постановлением Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство следователя ГПУ и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Министра внутренних дел Украины Захарченко В.Ю", - написала она.



Украинская правда