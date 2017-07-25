Посольство Украины в США опровергает заявления Трампа

Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на президентских выборах в США в 2016 году.



Такое заявление сделало посольство Украины в США во вторник в Twitter.



"Ответственно заявляем: Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на Выборах 2016. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Відповідально заявляємо: Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на Виборах 2016.

Ми вдячні США за двопартійну підтримку України. — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) July 25, 2017

Как сообщалось, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Украину в саботаже его предвыборной кампании.



По мнению Трампа, такие действия Украины были направлены на продвижение кандидатуры его оппонентки - Хиллари Клинтон.



Украинская правда