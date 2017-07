Маккейн возвращается в Вашингтон, Трамп уже считает его героем

Сенатор Джон Маккейн, у которого диагностировали рак, вернулся на работу.

Президент Дональд Трамп назвал его "героем", несмотря на свои заявления двухлетней давности, отмечает CNN.

"Так замечательно, что Джон Маккейн возвращается для голосования. Храбрый - американский герой! Спасибо, Джон", - написал во вторник в своем Twitter Трамп.

Приезд в Вашингтон сенатора связан с голосованием по реформе здравоохранения. Недавно Маккейн объявил, что ему поставили диагноз агрессивной формы рака мозга.

So great that John McCain is coming back to vote. Brave - American hero! Thank you John.