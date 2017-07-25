"Топазу" снова продлили арест — до 23 сентября

Киевский райсуд Харькова на заседании во вторник продлил до 23 сентября меру пресечения для антимайдановца Игоря Кромского, известного по прозвищу "Топаз".

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.



"Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, до 23 сентября", - рассказали в прокуратуре.

Следующее заседание суда назначено на 11 сентября.



Как сообщалось, харьковчанин Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.

Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана".

Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его Кромскому: "Топаз, дай команду!".



Кромской был задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.



29 марта 2014 года Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.



7 апреля 2014 года Кромской сбежал из-под домашнего ареста.



25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали Кромского во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.



26 апреля 2014 года Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.



9 сентября 2014 года в Киевском райсуде Харькова состоялось предварительное слушание по делу в отношении Кромского, которого обвиняют по ч.1,2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Суд отказался смягчать меру пресечения обвиняемому и продлил арест еще на 60 дней.



12 сентября 2014 года Киевский райсуд Харькова изменил Кромскому меру пресечения на личное обязательство и вернул обвинительный акт в прокуратуру.



3 октября 2014 года обвинительный акт в отношении Кромского был повторно направлен в Киевский райсуд Харькова.



18 декабря 2014 года Киевский райсуд Харькова по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения в отношении Кромского на содержание под стражей без возможности внесения залога.



