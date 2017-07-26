Сутки в АТО: 22 обстрела, боевики применили танк
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Российско-террористические группировки продолжали нарушать мирные договоренности, обстреливая силы АТО в основном из стрелкового оружия и гранатометов. В свою очередь, украинские военные открывали огонь в ответ.
Так, с 18 часов и до полуночи, наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Луганском направлении.
Противник применял стрелковое оружие и гранатометы по украинским укреплениям неподалеку Станицы Луганской, Троицкого и Крымского.
По поселку Новозвановка бандформирования дважды вели огонь из вооружения БМП и минометов калибра 82 мм. А около 23 часов вражеский миномет калибра 120 мм работал в районе Новотошковского.
На Донецком направлении, в конце суток, боевики дважды вели огонь из стрелкового оружия по шахте Бутовка. Из гранатометов по - Луганскому и Каменке. А около полуночи выпустили 19 мин калибра 82 мм по украинским защитникам недалеко от поселка Пески.
На Мариупольском направлении преступники из танка били по опорному пункту сил АТО под Красногоровкой.
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