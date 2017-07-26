Порошенко о санкциях для России: Цена агрессии должна расти

Президент Петр Порошенко доволен тем, что Палата представителей США поддержала законопроект, который позволит усилить санкции для Российской Федерации.



"Важное решение Конгресса США о санкциях против России при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна расти!", – написал он в Twitter.

Important decision by the US Congress on sanctions against Russia upon solid bipartisan support. Price for aggression shall keep rising! pic.twitter.com/SXwlF8txra — Петро Порошенко (@poroshenko) July 26, 2017



Первый заместитель главы Верховной Рады и участница минских переговоров Ирина Геращенко также поблагодарила Конгресс США за поддержку санкций.



"419 за – это очень мощно и однозначно. Россия – агрессор. Должна ответить за все. А мы на правильном пути на нашем дипломатическом фронте", – считает она.





Депутат и глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев также отметил, что Конгресс США почти единогласно одобрил "санкции против тройки неадекватных режимов – Россия, Иран, Северная Корея".



"Это не косметические, а болезненные ограничения, которые заставили подпрыгнуть на стульях и запаниковать и агрессоров в Кремле, и пособников и путинферштеееров в Европе", – написал он в Facebook.



"Закон еще должен пройти Сенат и подпись Трампа, дата рассмотрения пока неизвестна, но уже можно сказать, что убедительность голосования конгрессменов окажет огромное влияние на дальнейшее прохождение санкций, которые уже назвали беспрецедентными со времен холодной войны", – добавил парламентарий.





Как известно, 25 июля Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи, несмотря на замечания президента Дональда Трампа.



Среди прочего, документ закрепляет действующие санкции против России, вводит для президента США согласование с Конгрессом решения об ослаблении санкций, а также предусматривает возможность введения новых санкций.



Новые санкции могут быть введены против российских госпредприятий металлургической и горнодобывающей отрасли, железнодорожной сферы, в финансовом и энергетическом секторе РФ.



Также предусмотрено введение санкций для лиц, ответственных за нарушения прав человека на оккупированной Россией территории, а также тех, кто действует в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.



В случае окончательного принятия документа возможны санкции из-за кибератак с российской стороны, усиления оборонных возможностей правительства Сирии и тому подобного.

Алена Рощенко, УП