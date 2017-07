Порошенко о санкциях для России: Цена агрессии должна расти

Президент Петр Порошенко доволен тем, что Палата представителей США поддержала законопроект, который позволит усилить санкции для Российской Федерации.



"Важное решение Конгресса США о санкциях против России при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна расти!", – написал он в Twitter.

Important decision by the US Congress on sanctions against Russia upon solid bipartisan support. Price for aggression shall keep rising! pic.twitter.com/SXwlF8txra