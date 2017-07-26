На Прикарпатье отравились 34 человека, большинство иностранцы

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Среда, 26 июля 2017, 11:01

В комплексе "Сяйво Карпат", в селе Красноилье Ивано-Франковской области, отравились по меньшей мере 34 человека.

Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"По состоянию на 18.00 (25 июля - ред.) по информации "КУ Ивано-Франковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", в Верховинскую ЦРБ с признаками пищевого отравления поступило 34 человека, из них 26 детей и 8 взрослых", - отмечает пресс служба.

При этом среди отравленных: 14 граждан Германии, 11 - Польши и 9 украинцев.

"Состояние пострадавших средней и легкой тяжести. Всего в развлекательном заведении находилbсь около 152 человек. Причина отравления людей, фамилии лиц устанавливаются", - добавляют в администрации.

Темы: Ивано-Франковская область
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