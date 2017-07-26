Суд разрешил задержать Черновецкого

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Среда, 26 июля 2017, 12:27

Суд дал разрешение на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее решение было принято 25 июля 2017 года, сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Как известно, управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

14 июля 2017 года бывшему столичному городскому голове Черновецкому Л.М. сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.

"Учитывая, что подозреваемый уклоняется от следствия и его местонахождение не известно, получено разрешение суда на его задержание", – отмечает Сарган.

По ее словам, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Как известно, сам бывший мэр Киева Леонид Черновецкий заявил, что выдвижение ему подозрения - это месть генпрокурора Юрия Луценко, а также попытался "перевести стрелки" на своего заместителя Галину Герегу.

Украинская правда

Темы: Черновецкий прокуратура суд
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