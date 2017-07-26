В Госдепе США говорят, что предоставление оружия Украине не рассматривается

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Среда, 26 июля 2017, 12:32

В Государственном департаменте США заявили, что вопрос о возможном предоставлении оборонительного вооружения Украине не рассматривается, но Вашингтон не исключает предоставления вооружения.

Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, отвечая на вопрос, рассматривает ли уже Вашингтон вопрос о возможных поставках оборонного вооружения.

"Иногда авторы главных новостей идут впереди истории. Была такая новость, где говорилось, что мы в процессе рассмотрения (решение о предоставлении вооружение Украины - Ред.) того, что вы только что описали.

Мы еще не в нем (процессе - Ред.). Позвольте мне вычеркнуть слово "еще". Мы не в процессе. Соединенные Штаты не предоставляли оборонительного вооружения, и не исключают того, что оно будет предоставлено украинцам", - заявила она.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил BBC, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о предоставлении оружия для борьбы против пророссийских боевиков на востоке Украины.

Европейская правда

Темы: США
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