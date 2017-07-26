Долг Януковича: Лондонский суд сказал ждать рассмотрения апелляции Украины

Высокий суд Лондона принял дальнейшее приостановление исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляции Украины по делу о возвращении России еврооблигаций на сумму 3 миллиарда долларов по договоренностям с Виктором Януковичем.

Как сообщает Министерство финансов Украины, такое решение принял судья Уильям Блэр.

"Во время заседания 26 мая 2017 года в Высоком суде в г. Лондон судья Блэр рассмотрел ряд нерешенных вопросов по результатам решения, вынесенного судом 29 марта 2017 года в порядке упрощенного производства", – отмечает Минфин.



"Суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в английском Апелляционном суде, что произойдет не ранее 2018 года", – уточняет ведомство.



Минфин информирует: "Суд принял позицию Украины и принял дальнейшее приостановление исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины".



"На этом заседании английский Суд подтвердил, вопреки попыткам России установить обременительные условия для осуществления прав Украины на апелляцию, что Украине было дано безусловное разрешение на обжалование решения в Апелляционном суде", – добавляет ведомство.



Минфин подтверждает, что в своем последнем решении судья Блэр признал, что это именно тот случай, когда выполнены "пороговые условия" для предоставления разрешения на апелляцию, а именно "апелляция имеет реальные шансы на успех".

"Суд также отказал в удовлетворении ходатайства доверенного лица по обеспечению расходов и согласился с позицией Украины, что вопрос возмещения расходов доверенного лица на судебное разбирательство должно быть детально изучено судом, который состоится не ранее завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украине", – отмечает министерство.



23 июня Минфин сообщал, что Украина подала документы по апелляционному обжалованию в английский Апелляционный суд. Английский суд рассмотрит апелляцию в январе 2018 года.

Как известно, 29 марта 2017 года Высокий Суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на 3 млрд долларов. Украина решила обжаловать это решение.

Еще в декабре 2013 года президент России Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а Украина в мае подала документы по своей защите в этом процессе.

"Украинская правда"