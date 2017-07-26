Бездеятельность представительства президента в Крыму обойдется в 5,5 млн

Расходы на представительство президента Украины в Крыму, которое базируется в Херсоне, до конца 2017 года года могут составить 5 543 100 гривен.



Это следует из паспорта бюджетной программы Государственного управления делами на 2017 год, который располагает эксперт центра "Эйдос" Глеб Каневский.



При этом ППУ планирует рассмотреть 1700 обращений, заявлений, жалоб граждан Украины и 1500 поручений и писем, представленных на обработку в ППУ.



Каневский отмечает, что расходы в прошлые годы были значительно меньше: 2016 год - 3 438 600 грн, в 2015 году - 1 790 900 грн.

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Как известно, в Херсоне представители общественных организаций, участники АТО и жители Крыма продолжают пикетировать представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, требуя активизации его работы.



Пикетчики обвиняют это представительство в бездействии.



Как отмечал журналист Айдер Муждабаев, более 3 лет ПП в АРК во главе с Натальей Попович, с большим штатом и бюджетным финансированием, не действует.



Сама представитель не принимает граждан, вместо помощи людям дают отписки и футболят в другие ведомства.

Пикетирование продолжается уже более двух недель, официальной реакции властей не было.



Украинская правда