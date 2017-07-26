Экс-чиновнику Генпрокуратуры Сусу объявили подозрение

Экс-заместителю начальника департамента Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрию Сусу объявлено подозрение.



Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, называя лишь должность подозреваемого.

"26 июля задержанному экс-заместителю начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики – начальнику управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.



Речь идет о завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, завладение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенных повторно; представление заведомо недостоверных сведений в декларации человека, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции".



Сейчас решается вопрос о подаче ходатайства по избранию меры пресечения подозреваемому.



"По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года", – уточняет бюро.



Бывшего чиновника ГПУ детективы НАБУ задержали 25 июля на территории международного аэропорта "Борисполь". По данным "Украинской правды", это Дмитрий Сус.

14 апреля Дмитрия Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

В августе 2016 года произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.



В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что у них было решение суда.



Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.

Алена Рощенко, УП