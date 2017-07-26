Мосийчук утверждает, что Порошенко забрал у Саакашвили гражданство

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Среда, 26 июля 2017, 15:42

Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук утверждает, что президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.

Об этом он написал в Facebook в среду.

"Мне подтверждают: это правда - грузинского януковича Михо Саакашвили лишили украинского гражданства и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки. Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки", – написал он.

Телефоны пресс-секретарей Порошенко в данный момент не отвечают. В пресс-службе и в окружении Саакашвили "Украинской правде" сообщили, что не располагают информацией о прекращении гражданства.

Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж отметила, что свяжется с ним, поскольку сам политик находится сейчас в США.

Как известно, 17-18 июля президент Украины Петр Порошенко находился с официальным визитом в Грузии.

Журналисты задавали вопрос о возможной экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Сначала Порошенко заявил, что Грузия не обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции, однако позже, в интервью "Общественному вещателю", он отметил, что перепроверил данную информацию и оказалось, что Грузия обращалась, но Украина ответила отказом.

Главная прокуратура Грузии также подтвердила, что дважды официально обращалась к украинской стороне с просьбой передать Саакашвили и дважды получила официальный отказ.

В Грузии против экс-президента страны Саакашвили, который получил украинское гражданство и возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в растрате госсредств и превышении служебных полномочий.

Согласно решению суда, в случае появления Саакашвили в Грузии его должны арестовать.

Украинская правда

Темы: Саакашвили гражданство
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