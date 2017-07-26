В Киеве в девятиэтажке прогремел взрыв

В Киеве на улице Бурмистенко, 12 в жилой 9-этажке произошел взрыв с последующим горением.

Об этом "Украинской правда. Киев" сообщила пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

По ее словам, взрыв прогремел в квартире на 2 этаже. Частично разрушено перекрытие между 1 и 2 этажами.

"В результате взрыва произошел пожар. На место выехали спасатели", - сказала Водолага.

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