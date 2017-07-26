СБУ: Украина не препятствовала встрече консулов ​​ РФ с Агеевым

Служба безопасности отвергает обвинения России относительно недопуска российских консулов ​​к пленному российскому военному Виктору Агееву.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве отмечают, что 6 июля, через две недели после задержания Агеева, Генеральное консульство РФ в Харькове направило письмо с просьбой предоставить разрешение на встречу с Агеевым.

"СБ Украины 13.07.2017 направило ответ, в котором на основании действующего законодательства Украины российской стороне было сообщено, что разрешение на проведение встречи с Агеевым должностными лицами Генерального консульства РФ в Харькове будет предоставлено после проведения неотложных следственных (розыскных) действий, о чем российскую сторону будет проинформировано дополнительно", - отмечает пресс-служба.

Также в СБУ считают безосновательными обвинения Министерства иностранных дел России в нарушении Украиной международного законодательства.

"Вместе с тем СБУ хочет напомнить российским дипломатам об их подобной практике действий на примере препятствование проведению встречи консульских работников МИД Украины с гражданином Украины Олегом Сенцовым, который был незаконно задержан представителями российских спецслужб в мае 2014 года", - добавляют в службе.

Кроме того пресс-служба отметила, что украинские консулы смогли встретиться со Сенцовым только через полтора года после его заключения, а также после вынесения судом незаконного обвинительного решения.

Ранее МИД России заявило, что СБУ не допускает российских консулов ​​к Виктору Агееву, утверждая, что украинская сторона нарушает международное законодательство.

Как известно, 22 июля при содействии президента Украины и СБУ в Старобельске состоялась встреча пленного российского военного Виктора Агеева с матерью.

Российский военнослужащий Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ опровергает информацию о задержании российского военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не засчитывалось.

Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Украинская правда