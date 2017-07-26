В пресс-службе Саакашвили не подтверждают лишение его гражданства

В пресс-службе Михеила Саакашвили не подтверждают информацию о лишении его украинского гражданства.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж. По словам пресс-секретаря Саакашвили, у них нет информации о лишении политика гражданства.

Спикер Государственной миграционной службы Сергей Гунько в комментарии УП заявил, что не общался со СМИ, которые со ссылкой на представителя ГМС заявляют, что Саакашвили лишили гражданства.

На прямой вопрос, лишили ли Саакашвили гражданства, Гунько сказал: "Без комментариев".

Украинская правда пытается связаться с пресс-службой Порошенко, однако телефоны его спикеров не отвечают.

Как известно, депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.

"Мне подтверждают: это правда - грузинского Януковича Михо Саакашвили лишили украинского гражданства и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки. Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки", - написал он.

Позже сайт ТСН.ua написал, что в Государственной миграционной службе им подтвердили эту информацию.

Однако затем на сайте слова "подтвердили в Государственной миграционной службе" заменили на "подтвердили информированные источники".

"По поводу гражданства Саакашвили запрос в ГПУ направил нардеп Андрей Лозовой, прокуратура обратилась в миграционную службу. По запросу Комиссия по вопросам гражданства приняла соответствующее решение", - пишет сайт.

УП звонит Андрею Лозовому и пресс-секретарю ГПУ, однако их телефоны не отвечают.

Отметим, что согласно международным обязательствам, Украина не может лишить гражданства лицо, у которого нет гражданства другой страны.

Татьяна Кусок, УП