День в АТО: 9 обстрелов, один раненый, ВСУ отстреливались

Пророссийские боевики в течение среды 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Один украинский военный получил ранения.

Как сообщает пресс-центр АТО, наиболее горячо было в районе Красногоровки, что Мариупольском направлении, где около 5 и 6 часов утра, а также около 16:00 незаконные вооруженные формирования били по укреплениям ВСУ из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов.

"На Луганском направлении из стрелкового оружия преступники обстреляли украинские опорные пункты неподалеку Новозвановки, Донца, Катериновки. На Донецком направлении, в 10:00, боевики били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам в районе Авдеевки", - говорится в сообщении.

Силы АТО, согласно информации, открывали огонь в ответ.

Украинская правда