"Беркутовцы" не являются на суды по делам Евромайдана — адвокат

796 просмотров
Среда, 26 июля 2017, 22:20

Харьковские "беркутовцы", обвиняемые по делу об убийствах и избиениях в Крепостном переулке во время Евромайдана, не явились на заседание суда в среду.

Об этом сообщила на Facebook адвокат активистов Евромайдана Евгения Закревская.

"Сегодня на заседании по делу харьковских беркутовцев (Гончаренко, Белов, Рияко, Костюк по эпизоду убийства и избиения на Крепостном 18.02.2014, а также о нападении на журналистов Громадського в Песочине в январе 2015 года) не явились обвиняемые. Никто", - заявила она.

"То, что Гончаренко и Костюк сбежали еще в апреле 2017 года, известно давно. Но Белов и Рияко также не явились уже во второй раз. В прошлом заседании судьи вынесли постановление о их принудительном приводе. Но совершить привод не смогли. Их нет по месту жительства", - добавила Закревская.

Адвокат сообщила, что заседание по делу перенесли на 19 сентября.

"При этом судьи не стали рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения и разрешения на задержание уже 2,5 месяца как пересекших границу с РФ Гончаренко и Костюка из-за отсутствия на заседании Белова и Рияко... Странная позиция...", - отметила она.

Закревская сообщила, что в четверг в Днепровском суде по ул. Сергиенко в 14:00 начнется заседание по другому делу о харьковских "беркутах" - относительно пыток на колоннаде ст. Динамо 19-го января. "Там похожая ситуация - двое обвиняемых Мастега, Войлоков скрылись. Хандрикин - не является", - написала она.

Как известно, правоохранительные органы РФ отказали Украине в экстрадиции 21 бывшего сотрудника "Беркута", которые подозреваются в расстреле 48 активистов Евромайдана.

Всем этим лицам Россия предоставила гражданство или так называемое убежище.

Украинская правда

Темы: Евромайдан Беркут суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Топазу" снова продлили арест — до 23 сентября 25 июля 2017, 22:38
Суд задержал экс-беркутовца Лободу без права залога 22 июля 2017, 08:05
Россия отказалась отдавать Украине 21 экс-беркутовца 21 июля 2017, 17:28
powered by lun.ua
Главные новости
"Беркутовцы" не являются на суды по делам Евромайдана — адвокат
Саакашвили лишили гражданства, потому что скрыл судимость - источник
Миграционная служба: Порошенко забрал у Саакашвили гражданство
НАБУ проводит обыски в "Укрнафте"
Все новости
Коррупция – это ...

Как распознать коррупцию и предотвратить ее

"Тайна – это ложь"

Отрывок из книги Дэйва Еггерса "Сфера"