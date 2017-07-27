По факту взрыва дома в Киеве начато уголовное дело

Полиция начала уголовное дело по факту взрыва в многоэтажном доме в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Следственным отделом Голосеевского управления полиции собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что по состоянию на 21:00 жители аварийного подъезда были временно отселены к родственникам и общежития Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В КГГА заявили, что жители 19 квартир дома, где сегодня произошел взрыв, обратились с просьбой предоставить им временное жилье.

"По предварительным выводам экспертов, необходимо будет полностью отселить второй подъезд - это 36 квартир. Сейчас жители 19 квартир обратились с просьбой предоставить им временное жилье. С другими жителями ведется работа", - заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он добавил, что период отселения станет окончательно известен после выводов экспертизы строительной лаборатории.

Как известно, днем 26 июля в многоэтажном доме в Голосеевском районе Киева произошел взрыв. Погибла женщина.