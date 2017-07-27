Саакашвили: Не получится лишить меня украинского гражданства

Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях: революции на граните и двух майданах! У меня только одно единое гражданство - украинское и им не удастся меня его лишить!", - заявил Саакшвили.

Он подчеркнул, что не будет получать статус беженца.

"Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!", - отметил он.

Саакашвили также заявил, что Порошенко ездил в Грузию "для очередного договорняка"

"Порошенко ездил в Грузию не налаживать связи между странами, он поехал туда для очередного договорняка, на этот раз - двух олигархических режимов: украинского Порошенко и крупнейшего частного акционера Газпрома, пророссийского Иванишвили", - говорится в сообщении.

По словам Саакашвили, "они придумали, что якобы предоставили ГПУ новые доказательства в моем деле - это очередная ложь". Он отметил, что с тех пор, как ему предложили гражданство Украины против него в Грузии не было возбуждено ни одно дело.

"Этим своим указом вы подписали себе и своей власти неминуемое поражение. Причем, если раньше вы еще могли надеяться "дотянуть" до выборов, то теперь вам они могут только сниться", - считает Саакашвили.

"Сегодня вы, Петр Алексеевич, переступили черту. Сегодня вся страна поняла, какая цена вашим обещаниям "жить по-новому". Теперь, наверное, у вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой. Что ж, можете попробовать, только помните, в России вас не ждут! Украинцы уже дважды справились с этой чумой и не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков!", - написал он.

Саакашвили также подчеркнул, что продолжит бороться за реформы в Украине.