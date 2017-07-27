АП: Порошенко поддержал прекращение гражданства Саакашвили

Президент Петр Порошенко лишил Михэила Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины.



Об этом сообщили "Украинской правде" в Администрации президента.



"По представлению Государственной миграционной службы, которая предоставила убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Михэила Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение", – пояснили там.



"На основе рекомендаций глава государства подписал соответствующий указ", – подтвердили в АП.



"Согласно законодательству о защите персональных данных, данный нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные", – уточнили в администрации Порошенко.

Как известно, еще накануне появились слухи о том, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины – однако у Порошенко подтвердили это только сейчас.