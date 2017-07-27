Декларантами являются даже уборщики антикоррупционных ОО – НАПК

Нацагентство по предотвращению коррупции дало разъяснения, что такое антикоррупционная общественная организация и кто в ней должен декларировать имущество.

Об этом говорится в ответе НАПК главе общественного совета при агентстве Виктору Тарану.

В частности, агентство растолковало недавно внесенные изменения в законодательство относительно распространения требования декларировать имущество на ОО, противодействующие коррупции (закон №1975-VIII от 23 марта 2017 года).

Так, согласно ответу НАПК, декларантами являются лица, которые получают средства или имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) по борьбе с коррупцией.

При этом, объясняет агентство, под сферой предотвращения коррупции следует понимать любую деятельность, связанную с системой мер предупреждения коррупции:

- участие в формировании или реализации антикоррупционной политики;

- участие в разработке, выполнении или контроле за выполнением антикоррупционных программ;

- любые формы участия общественности в мероприятиях по предотвращению коррупции;

- информирование НАПК о возможном отображении недостоверных сведений в декларациях чиновников;

- информирование НАПК о несоответствии уровня жизни субъектов декларирования задекларированным ими имуществу и доходам;

- проведение общественной антикоррупционной экспертизы;

- направление запросов о получении информации.

Как дополнительно объяснили "Украинской правде" в НАПК, если какое-либо физическое лицо участвует в антикоррупционных мероприятиях, направляет соответствующие запросы в органы власти или подает жалобы на декларации чиновников в агентство, но оно не является членом антикоррупционной ОО, то такое лицо не является субъектом декларирования.

Также, говорят в НАПК, декларантами являются лица, которые прямо не имеют отношения к противодействию коррупции, однако предоставляют услуги, выполняют работы, поставляют товары в рамках антикоррупционного проекта. Например, это могут быть услуги по уборке, поставке продуктов питания или канцелярских принадлежностей и тому подобное. Но, отмечают в агентстве, эта норма не распространяется на физических лиц - предпринимателей и юридических лиц.

Кроме того, если организация не осуществляет свою основную деятельность в сфере предотвращения коррупции, но принимает участие в мероприятиях, связанных с этим, то руководители и члены органов управления такой организации должны также подавать декларации.

Как сообщалось, 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Но уже 8 июля президент подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов об отмене е-декларирования антикоррупционных ОО.

Украинская правда