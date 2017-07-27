В центре Днипра взорвался автомобиль, водитель - в больнице

В четверг утром в центре Днипра взорвался автомобиль Opel Astra, в результате чего пострадала женщина-водитель.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Днепропетровской области.

"27 июля около 10:00 утра по проспекту Поля, 117 взорвался автомобиль "Опель Астра". В результате взрыва неустановленного предмета водитель автомобиля, 27-летняя женщина, направлена в больницу. Никто из прохожих от взрыва не пострадал", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным полиции, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства взрыва.

Пострадавшая от взрыва машина Фото полиции

Как сообщалось, 24 июля вечером в результате перестрелки в Днепре погиб на месте бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады Алексей Вагнер, по дороге в больницу скончался бывший боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук.

Получил сквозное ранение в живот и находится в реанимации адвокат, волонтер и доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян.

Украинская правда