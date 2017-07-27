Горбатюк заявляет, что подозрение Лукаш блокирует зам Луценко

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Четверг, 27 июля 2017, 15:12

Начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявляет об искусственных препятствиях завершению расследования по обвинению экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"С февраля этого года следователь и прокурор считают, что готовы к завершению расследования этого производства... Подозреваемые - не только Лукаш, но и еще более 10 человек, в том числе из Министерства юстиции, из частных предприятий, адвокаты, которым инкриминируется завладение средствами государственного бюджета", – сказал он.

Горбатюк подчеркнул: "С февраля проект уведомления о подозрении не согласовывается заместителем генпрокурора Столярчуком".

По словам Горбатюка, вместе с тем, не было никаких замечаний относительно недостаточности доказательств, и в целом ему не указали на официальные причины неподписания этого подозрения.

"Создаются исключительно какие-то искусственные препятствия, которые не позволяют этот вопрос решить", – добавил он.

Как известно, Лукаш подозревается в расхищении средств и служебном подлоге.

В июле 2017 года ее вызывали на допрос в Генпрокуратуру по делу о госреестрах.

Темы: Лукаш Генпрокуратура
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