На Крым будут вещать 5 украинских телеканалов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания определил телеканалы для вещания на оккупированный Крым.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

"27 июля Национальный совет подвел итоги конкурса на многоканальное вещание с использованием 50 телевизионного канала (стандарт DVB-T2) в с. Чонгаре Херсонской области и определила пять телерадиоорганизаций, которые будут вещать на этом ТВК ", - говорится в сообщении.

Победителями конкурса стали телеканал "UА: КРЫМ" (Национальная общественная телерадиокомпания), Черноморская ТРК, канал "ICTV" (ООО "Международная коммерческая телерадиокомпания"), 5 канал (ПИИ ООО "Телерадиокомпания "НБМ") и телеканал "Прямий" (ООО "Телеканал "Тонис").

Территория вещания включает с. Чонгар Херсонской области, города Джанкой, Красноперекопск и Джанкойский, Красноперекопский районы Автономной Республики Крым

В Нацсовете также отметили, что всего в конкурсе приняли участие 7 телеканалов, но СТБ и "Правда тут" не набрали соответствующего количества голосов.

"Член Национального совета Сергей Костинский также сообщил, что Украинский государственный центр радиочастот выделил два дополнительные цифровые каналы, которые вскоре также будут выставлены на конкурс", - добавляют в Нацсовете.

Костинский рассказал, что планируется создание еще одного мультиплекса для Крыма, который будет расположен в пгт. Чаплинка Херсонской области.

Как известно, 17 марта на Чонгаре открыли телебашню для вещания на Крым.

София Лукашова, для УП