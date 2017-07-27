САП: Поляков снова отказался надеть браслет – убежал от прокуроров
Народный депутат "Народного фронта" Максим Поляков снова отказался надеть электронный браслет слежения.
Об этом "Українським новинам" сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
"Не надели браслет, так как депутат убежал", – сказал собеседник агентства.
По его словам, прокуратура откроет уголовное производство в отношении депутата в связи с невыполнением решения суда.
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