САП: Поляков снова отказался надеть браслет – убежал от прокуроров

Народный депутат "Народного фронта" Максим Поляков снова отказался надеть электронный браслет слежения.

Об этом "Українським новинам" сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Не надели браслет, так как депутат убежал", – сказал собеседник агентства.

По его словам, прокуратура откроет уголовное производство в отношении депутата в связи с невыполнением решения суда.