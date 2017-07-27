Сакварелидзе побаивается, что его не пустят в Украину

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Четверг, 27 июля 2017, 19:39

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе выразил опасения, что его могут не пустить на территорию страны.

Об этом он написал на Facebook.

"По моей информации, что касается лично меня, то никаких подготовленных документов для лишения гражданства на этот момент нет. Но, насколько мне известно, Порошенко сейчас настоятельно требует сделать их задним числом, чтобы не впустить меня в страну. Хочет воспользоваться тем, что я не в Украине, ведь неизвестно, когда еще предоставится такая возможность", - заявил Сакварелидзе.

Он добавил, что в 2:50, в ночь на пятницу, будет в аэропорту "Жуляны".

Как известно, в среду, 26 июля, нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили лишили гражданства Украины.

Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, однако в Администрации президента об этом заговорили только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

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Украинская правда

Темы: Сакварелидзе
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