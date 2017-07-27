ЦПК: Объяснение НАПК по антикоррупционной деятельности - лишь мнение агентства

Разъяснение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении принятых положений об электронном декларировании общественных активистов является правовой позицией и фактически мнением этого органа.

Об этом в комментарии "Украинской правде" отметила руководитель юридического направления Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Она отмечает, что ответ НАПК подтвердил опасения активистов по поводу того, что потенциальными декларантами может стать фактически неопределенный круг лиц.

"По своей сути это письмо никак не может повлиять на процесс применения закона, поскольку главная проблема этих норм именно в чрезмерно широко и неоднозначно выписанных формулировках, которые на практике можно применять выборочно и с целью преследования", - отмечает руководитель юридического направления ЦПК.

По мнению Щербан, НАПК само не понимает, как определять лиц, которые должны декларировать полученные средства от антикоррупционных общественных организаций (ГО).

"Из письма (ответа НАПК председателю Центра "Эйдос" Виктору Тарану - ред.) понятно, что НАПК пока сама не понимает, каким образом выявлять потенциальных нарушителей закона и каким образом все физические лица, получающие средства международной помощи третьих лиц, должны идентифицировать происхождения средств", - объясняет Щербан.

Она выразила опасения по поводу того, что нормы закона могут быть использованы для преследования активистов.

"А это значит, что нормы будут применяться выборочно, и жертвой таких норм сегодня может стать и журналист, побывавший на антикоррупционном тренинге, или члены организации, которая провела мероприятие, которое, по мнению НАПК, является антикоррупционным", - делает она вывод.

Также Щербань отмечает, что при этом в тени НАПК остаются фейковые организации и активисты, которые не получают международного финансирования, и многочисленные эксперты-реформаторы, которые пишут законопроекты и имеют реальное влияние на принятие решений.

В то же время НАПК в четверг, 27 июля, заявило, что "работники, оказывающие услуги таким (антикоррупционным - ред.) организациям (водители, уборщицы и др.), не становятся субъектами декларирования автоматически, а только при условии, что это предусмотрено соответствующей программой или проектом ГО, которой они оказывают услуги (бюджетом, описанием и т.д.)".

Заметим, что на поставку услуг указанные ГО заключают соответствующие договоры, поэтому фактически все их поставщики услуг подпадают под декларирование.

Как сообщалось, Нацагентство по предупреждению коррупции дало разъяснения, что такое антикоррупционная общественная организаций, и кто должен декларировать имущество. Согласно этим разъяснениям, антикоррупционной деятельностью считается даже направление запросов, а под декларирования попадают поставщики услуг антикоррупционным ГО (которые получают гранты). Поэтому фактически обязать подавать декларации могут даже уборщиц и поставщиков воды этим ГО.

Как известно, 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Но уже 8 июля президент подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов об отмене е-декларирования антикоррупционных ОО.

Украинская правда