Бухгалтер "Свободы" предстанет перед судом

В пятницу в Дарницком райсуде Киева состоится заседание по рассмотрению дела о привлечении к административной ответственности главного бухгалтера политической партии "ВО "Свобода" Ярослава Пелешака.

Об этом говорится на сайте Судебной власти Украины.

Согласно информации, суд начнется в 10 утра 28 июля.

Как сообщил "Украинской правде" источник в НАПК, во время проверки отчета об имуществе партии "ВО "Свобода" за четвертый квартал 2016 года, было зафиксировано несоответствие данных в отношении лиц, которые якобы осуществляли взносы в пользу партии, в отчете данным, указанным в выписке банка.

"Общая сумма взносов составляет более 2 млн грн. Шевченковский суд Киева постановил раскрыть для сотрудников НАПК банковскую тайну. Таким образом установлено, что все средства были внесены на счет партии одним лицом, главным бухгалтером партии. То есть в первую очередь взносы были сделаны через кассу партии", - сказал собеседник УП.

Как результат бухгалтера "Свободы" будут привлекать к ответственности.

Украинская правда