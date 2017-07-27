Бухгалтер "Свободы" предстанет перед судом

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Четверг, 27 июля 2017, 20:49

В пятницу в Дарницком райсуде Киева состоится заседание по рассмотрению дела о привлечении к административной ответственности главного бухгалтера политической партии "ВО "Свобода" Ярослава Пелешака.

Об этом говорится на сайте Судебной власти Украины.

Согласно информации, суд начнется в 10 утра 28 июля.

 

Как сообщил "Украинской правде" источник в НАПК, во время проверки отчета об имуществе партии "ВО "Свобода" за четвертый квартал 2016 года, было зафиксировано несоответствие данных в отношении лиц, которые якобы осуществляли взносы в пользу партии, в отчете данным, указанным в выписке банка.

"Общая сумма взносов составляет более 2 млн грн. Шевченковский суд Киева постановил раскрыть для сотрудников НАПК банковскую тайну. Таким образом установлено, что все средства были внесены на счет партии одним лицом, главным бухгалтером партии. То есть в первую очередь взносы были сделаны через кассу партии", - сказал собеседник УП.

Как результат бухгалтера "Свободы" будут привлекать к ответственности.

Украинская правда

Темы: Свобода суд
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