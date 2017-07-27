Судья Романюк передумал избираться в обновленный Верховный суд

Действующий председатель Верховного суда Ярослав Романюк снялся с конкурса в новый Верховный суд.

Соответствующее заявление во время пленарного заседания зачитала Высшая квалификационная комиссия судей, сообщает Радио Свобода.

"Прошу прекратить мое участие в данном конкурсе, поскольку я намерен подать заявление об отставке", - зачитал председатель комиссии Сергей Козьяков заявление Романюка.

В момент, когда принесли заявление Ярослава Романюка, уже зачитывали рейтинг кандидатов и было объявлено, что Романюк находится в нем на 25-м месте с 724,5 баллами.

Комиссия заявление Романюка удовлетворила и прекратила его участие.

Ранее во время тестирования журналисты программы "Схемы" заметили, что нынешний председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк прямо при написании письменной работы выходил в коридор, чтобы дать указания охране, пообщаться с членом Высшей квалификационной комиссии и что-то попить.

Уже после экзамена журналисты выяснили, что главе ВСУ досталось задание, которое было схоже с тем, которое он мог лично принимать как судья в прошлом году.

Наблюдая за проведением конкурса в Верховный суд, журналисты обнаружили ряд нарушений.

Сейчас ВККСУ рассматривает вопрос об утверждении рейтинга кандидатов в новый Верховный суд.

Согласно процедуре, комиссия должна направить рекомендации о назначении победителей конкурса в Высший совет правосудия (ВСП), который рассматривает материалы по каждому кандидату и тоже проверяет их на соответствие критериям этики и добродетели.

После этого Высший совет правосудия делает представление президенту, который должен подписать указ и предоставить полномочия судьям.

Высшая квалификационная комиссия 7 ноября 2016 года объявила конкурс на 120 должностей из 200 в новый Верховный суд. Большинство претендентов, допущенных Высшей квалификационной комиссией к конкурсу, - действующие судьи из разных судов Украины.