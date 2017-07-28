Саакашвили: Трамп имеет основания говорить о вмешательстве из Украины в выборы в США

Политик Михеил Саакашвили считает, что президент США имеет основания говорить о попытках правительства Украины в 2016-м году уменьшить шансы Трампа на победу на выборах президента.

Об этом он зявив в интервью американскому каналу CNN, пишет Голос Америки.

"Президент Трамп, например, сказал что-то об Украине. Мы в Украине ценим поддержку народа Украины со стороны США. Мы воюем с россиянами. Мир должен отдать украинцам должное за их героическое сопротивление, но с другой стороны президент Трамп был прав. Имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами", - заявил Саакашвили, комментируя недавнее заявление президента США, но был оборван следующим вопросом ведущей.

Саакашвили также заявил, что его нынешние проблемы в Украине обусловлены его оппозицией к власти олигархов и коррупции.

"Меня лишили гражданства по тем же причинам, по которым я получил проблемы с Путиным: я выступил против его олигархического, коррумпированного режима", - подчеркнул экс-президент Грузии.

Саакашвили подчеркнул, что является патриотом Украины, а гражданство Украины принял от Порошенко, потому что считал того "также преданным реформам".

"Проблема в том, что лидеры Украины избрали путь, подобный общему в регионе - олигархи, коррупция, захват ресурсов, подавление демократии. И поэтому я стал одним из его ведущих оппонентов. Лишив меня, абсолютно противозаконно моего гражданства, с нарушением Конституции Украины и международных законов, он по сути пытается избавиться одного из ведущих оппонентов", - заявил он.

"Но меня вдохновляет бурная реакция в Украине, поддержка со стороны гражданского общества и других оппозиционных групп, моей собственной партии, которая быстро растет в Украине", - сказал экс-губернатор Одесской области.

Как известно, в среду, 26 июля, нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.



Грузинского гражданства его лишили 4 декабря 2015 года.



На прошлой неделе Порошенко посетил Грузию. Там он сначала заявил, что Украина не получала просьбу об экстрадиции Саакашвили в Грузию, но потом уточнил, что получала.

После отставки с поста главы Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию, 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленное название – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" ("Движение новых сил Михаила Саакашвили").

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