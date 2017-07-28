В России горит газопровод, пламя достигает 50 метров

В районе города Ивдель Свердловской области РФ произошёл взрыв газопровода.

О столбе пламени высотой с 20-ти этажный дом сообщили пользователи социальных сетей, пишет местное издание tagilcity.ru.

В 21 километре на северо-востоке от Ивделя взорвался газопровод "Игрим-Серов-Нижний Тагил". Пользователи социальных сетей опубликовали видео, на котором видно, что высота столба пламени превышает двадцатиэтажный дом.

Сообщается, что причиной взрыва стала разгерметизация газопровода, нарушений режима газотранспортной системы при этом не произошло. На месте работают аварийно-спасательные команды.