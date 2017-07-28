В Узбекистане арестовали дочь экс-президента Каримова

Генпрокуратура Узбекистана предъявила обвинения старшей дочери бывшего президента страны Гульнаре Каримовой по нескольким статьям уголовного кодекса страны.

Об этом сообщает узбекская Генпрокуратура.

Каримовой предъявлено обвинение по ст. 168 (геноцид), 178 (посягательство на жизнь президента Казахстана), 182 (создание, руководство или участие в экстремистской группе), 189 (присвоение или растрата имущества), 228 (нарушение правил проведения операций с ценными бумагамии), 243 (незаконное использование денег банка) Уголовного кодекса.

В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвинение Каримовой предъявлено, в том числе, на основании показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, а также письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз.

По данным прокуратуры, общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум уголовным делам составляет 1 трлн 270 млрд 200 млн сум, 1 млрд 651,8 млн долл США, 26,1 млн евро (всего в национальной валюте – 3 трлн 746,8 млн сум).

Предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на территории 12 стран: Швейцарии, Швеции, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Испании, России, Латвии, ОАЭ, Гонконге, на Мальте. Общая сумма – 1 млрд. 394,1 млн. долл., 63,5 млн. евро, 27,1 млн. фунтов и 18,5 млн. франков,

"Компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы", – сообщает Генпрокуратура Узбекистана.

"В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан", – добавляет ведомство.

Ранее приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова была осуждена к 5 годам ограничения свободы.

Дело об уклонении от уплаты налогов в деятельности ООО "Terra Group", ООО "Prime Media", ООО "Gamma Promotion" было возбуждено 24 октября 2013 года.

По версии следствия, Гульнара Каримова содействовала преступной деятельности организованной группы, руководимой в период 2001-2012 годов Содиковым Н., а с января по октябрь 2013 года – Мадумаровым Р.

"Под контролем и при содействии Каримовой Г. члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений", – заявляет прокуратура.

Как известно, 22 ноября 2016 года СМИ распространили неправдивую информацию о смерти Гульнары Каримовой, отце которой Ислам Каримов умер за пару месяцев до этого.

"Интерфакс", "Украинская правда"