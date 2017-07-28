В новый Верховный Суд могут попасть 80% старых судей

По результатам конкурса в состав нового Верховного Суда попадут 80% старых судей с сомнительной репутацией.



Об этом сообщают Центр противодействия коррупции, движение "Честно", АвтоМайдан, инициативы "Фильтруй суд" и ProSud.



27 июля Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала списки 120 победителей конкурса на должности в новый Верховный суд.



"Большинство из них – почти 80% или 93 кандидата – являются или были судьями. И только 25 победителей из 120 являются кандидатами вне судебной системы: ученые или адвокаты. Таким образом, новый Верховный Суд будет состоять преимущественно из старых судебных кадров", – говорится в пресс-релизе.



Из 120 отобранных ВККС кандидатов в четыре кассационных суда в составе Верховного суда 30 имеют негативный вывод Общественного совета добропорядочности.



"То есть каждый четвертый будущий судья Верховного суда, избранный ВККС, нарушал права человека, или принимал политически мотивированные решения, или не может объяснить собственные доходы", – возмущаются активисты.

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Больше всего победителей с негативным выводом ОСД попадут в Кассационный административного суда в составе Верховного: 9 из 30 кандидатов, рекомендованных комиссией. Именно в этом суде будут принимать финальные решения по делам, где украинцы будут обжаловать решения, действия или бездействие всех институтов власти.



Из 30 будущих судей Кассационного уголовного суда 6 имеют негативные выводы ОСД, в основном – за нарушение прав человека и решений Европейского Суда по правам человека, а также за принятие политически мотивированных дел.

В Кассационные хозяйственный и гражданский суды в составе ВСУ проходят, соответственно, 8 и 7 кандидатов с негативными выводами общественных активистов.



"Несмотря на громкие заявления президента об обновлении Верховного суда Украины и главы ВККС Сергей Козьяков о беспрецедентной прозрачности этого процесса, в проведенном Комиссией конкурсе побеждают старые судьи, часть из которых еще и имеют сомнительную добропорядочность или опыт политических преследований в угоду власти", – заявляют активисты.

Так, в Кассационном уголовном суде в составе ВСУ из 30 кандидатов только 5 не имеют судейского опыта, 6 – с негативными выводами ОСД. Коллегии этого суда (из 7 судей) будут принимать окончательные решения и пересматривать дела Антикоррупционного бюро.



Из 30 будущих судей Кассационного гражданского суда в составе ВСУ 25 - действующие судьи, 18 из них – действующие судьи Высших специализированных судов, еще двое - Лященко и Симоненко – работают судьями в Верховном суде.



Больше всего кандидатов без судейского опыта попали в Кассационный хозяйственный суд в ВСУ: 12 из 30 кандидатов являются людьми не из судейской системы.



Как известно, после решения ВККС за всех 120 кандидатов должен проголосовать Высший совет правосудия, после этого их назначает президент.

Действующий глава Верховного суда Ярослав Романюк снялся с конкурса в новый Верховный суд.

Алена Рощенко, УП