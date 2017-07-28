Отель в Карпатах, где отравились иностранцы, прикрыли

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Пятница, 28 июля 2017, 11:50

Госслужба по безопасности продовольствия и защиты потребителей вынесла распоряжение о временном закрытии туристического комплекса "Сяйво Карпат" в Ивано-Франковской области, где отравились 36 человек.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Госпродпотребслужбы.

"Вынесено распоряжение о временной приостановке деятельности заведения с представлением соответствующего заявления в суд, составлен протокол о правонарушении в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и санитарного законодательства, направлены материалы в ГУ Национальной полиции о возбуждении уголовного дела", - говорят в ведомстве.

По данным службы, по состоянию на 27 июля количество пострадавших от острой кишечной инфекции в комплексе "Сияние Карпат" (село Краснополье, Верховинский район) составляла 36 человек, в том числе - 30 детей. Из больницы выписаны 30 человек, из них - 24 ребенка.

Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается.

Как сообщалось 26 июля, в туристическом комплексе "Сяйво Карпат" отравились десятки людей, среди которых 14 граждан Германии и 11 - Польши.

Украинская правда

Темы: Ивано-Франковская область чрезвычайное происшествие
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