Бой под Водяным унес жизнь 1 бойца, еще 5 ранены в других точках

За минувшие сутки в результате боевых действий на востоке Украины погиб один военнослужащий и пятеро получили ранения.



Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко на брифинге 28 июля.



"За минувшие сутки в результате активных боевых действий один военный погиб в результате вражеского обстрела вблизи Водяного, 5 военнослужащих получили ранения", - сказал он.

В частности, двое бойцов получили ранения во время боевого столкновения на Бахмутской трассе.



Кроме того, "санитарные потери" ВСУ понесли в районе Зайцевого, Авдеевки и Крымского. В последнем случае боец ​​подорвался на неизвестном устройстве.

На Бахмутской трассе боевики в 7:40 утра открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия в направлении защитников Новотошковского, а затем до 10 человек двинулись в опорный пункт ВСУ – те дали отпор и уже через 15 минут ДРГ отступила, оставив оружие и радиостанцию. По предварительным данным, 1 боевика там убили, 1 ранили.



Позже в районе Бахмутской трассы до конца суток боевики совершили еще две атаки до 15 минут каждая.



Утром в Новоалександровке была одна провокация утром, а после 21 часа в Попасной боевики выпустили 6 минометных мин, а в Новозвановке открывали огонь из вооружения БМП. Еще один обстрел был на Светлодарской дуге после 22:00 с применением бронетехники.



Всего за минувшие сутки на луганском направлении противник нарушил перемирие 10 раз.

На донецком направлении за сутки было 4 обстрела. В частности, в Новгородском обстрел длился около часа, а в Авдеевке после 20 часов – более полутора часов, выпустили 15 мин.



На мариупольском направлении было 8 обстрелов. Сначала противник был активен исключительно на юге – в Водяном и Широкино, а вечером – вблизи Павлополя и Талаковки. В Павлополе боевики выпустили 4 мины в сторону ВСУ, у Водяного около полуночи – тоже.

По оперативным данным, потери боевиков за минувшие сутки – 7 убитых и 8 раненых, причем 6-ро погибли и 3-е получили ранения в результате взрыва неустановленного происхождения, сказал Лысенко.

Алена Рощенко, УП