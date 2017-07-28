Помощник чиновника МВД причастен к вымогательству более 1,5 млн грн

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Пятница, 28 июля 2017, 14:32

Правоохранители задержали двух граждан, которые в сговоре с помощником чиновника Министерства внутренних дел требовали от представителя предприятия более 1,5 миллиона гривен.

Как сообщает Генеральная прокуратура, один из задержанных 27 июля – заместитель руководителя общественной организации, но ни имена, ни название организации "Украинской правде" в ГПУ не назвали.

По данным ГПУ, упомянутые лица "с применением угроз жизни и здоровью представителю субъектов хозяйствования требовали и получили от него часть неправомерной выгоды в сумме 785 тысяч гривен".

Они обещали способствовать привлечению к уголовной ответственности работников Фискальной службы в Киеве, которые препятствовали предприятию потерпевшего, а также помочь вернуть деньги за поставку якобы некачественной продукции производственно-технического назначения путем "физического и психологического давления на должностных лиц одного из обществ".

Во время спецоперации, кроме разоблачения и задержания этих преступников, также "проведено 13 обысков с целью документирования противоправной деятельности подозреваемых", информирует ГПУ.

Заместителю руководителя ОО и его сообщнику 27 июля сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 УК, то есть требование по сговору группой лиц, с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, нанесшее значительный ущерб потерпевшему, а также получение неправомерной выгоды за влияние на решение чиновника, сопряженное с вымогательством.

И помощнику должностного лица МВД сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 УК – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

Задержание провели сотрудники управления по расследованию особо важных дел главного следственного управления и управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей ГПУ, а также главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Еще проводят другие неотложные следственные действия.

Суд изберет подозреваемым меру пресечения.

Досудебное расследование контролирует руководство Генпрокуратуры.

Алена Рощенко, УП

Темы: МВД Генпрокуратура
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