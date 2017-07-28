Крым остался без электричества

Аннексированный Россией Крым 28 июля остался без электричества, которое уже восстанавливают.

Как сообщает "Крыминформ", света нет в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи, Бахчисарайском районе и некоторых других населенных пунктах.

Крупнейшие оъекты инфраструктуры подключают к резервным источникам питания.

Сработавшая противоаварийная автоматика привела к отключению всех четырёх веток энергмоста в Крым, сообщил т. н. "министр топлива и энергетики Крыма" Вадим Белик.

Впрочем, по состоянию на 15:00 энергоснабжение Крыма восстановили по двум из четырех веток энергомоста из Краснодарского края, уточнил он.

"Керчь, Судак, Феодосия уже под напряжением. Две линии из четырёх энергомоста мы уже запустили, работаем дальше", – сказал Белик и добавил, что электроснабжение Крыма возобновится полностью уже в ближайшее время.

По предварительной информации ситуационно-аналитического центра Минэнерго, причиной аварийного отключения ЛЭП стала высокая температура воздуха на Кубани, сообщает ТАСС.

В 13:55 отключились четыре воздушные линии 220 кВ, обеспечивающих переток мощности в крымскую энергосистему. Энергосистема Крыма и города Севастополь "выделились на изолированную работу с дефицитом мощности около 1 тыс. МВт".

"Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае", – сказал Белик

Власти надеются, что свет вернется в дома крымчан к 16:00 пятницы.

В МЧС сообщили, что отключение энергоснабжения пока не повлияло на работу социально значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей.

Развернуты оперативные штабы, к работе приступили оперативные группы.

Алена Рощенко, УП, дополнено