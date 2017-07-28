Посла США вызвали в МИД России

Посол США в России Джон Теффт был вызван в пятницу в Министерство иностранных дел России, где замглавы ведомства Сергей Рябков передал ему текст заявления МИД РФ об ответных мерах в отношении американских дипломатов.

Об этом сообщили в российском МИД, передает ТАСС.

"28 июля в МИД России был вызван посол США Джон Теффт, которому был передан текст заявления МИД России о решениях, принятых в отношении персонала американских дипломатических представительств и их объектов, а также вручены соответствующие дипломатические уведомительные ноты", – говорится в сообщении.



МИД РФ в пятницу распространил заявление, принятое в ответ на расширение антироссийских санкций со стороны США.

В частности, в нем говорится, что Россия сокращает численность американских дипломатов до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном Бору.

27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по новому закону, ужесточающему рестриктивные меры в отношении России.