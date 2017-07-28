Саакашвили: Порошенко совершил несусветную глупость

Михаил Саакашвили, лишенный президентом Петром Порошенко украинского гражданства, твердо рассчитывает вернуться в страну и вернуть себе паспорт в результате "мобилизации людей" на протест.

Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

"Я вернусь в Украину, потому что будет мобилизация людей. Мы и так собирались мобилизовать людей на осень, и когда будет мобилизация людей, я этим занимаюсь ежедневно", – сказал Саакашвили.

Скоропостижное решение Порошенко о прекращении гражданства политик назвал "ударом в спину".

"Делать это украдкой, когда я краткосрочно отсутствовал, был в Нью-Йорке, – означает, что власть сделала что-то очень неправильное, поскольку они спешили", – отметил Саакашвили.

"Если есть правовые претензии, это делается иначе - через предупреждение людей, выслушивание всех сторон. Переслать дело в суд, отдать всем сторонам документы, и тогда это было бы восприятие правового процесса. То, что мы видели, ничего общего с правовым процессом не имело", – говорит экс-губернатор Одесской области.

Произошедший скандал с лишением его гражданства Саакашвили объясняет "грязным союзом двух олигархов (Порошенко и Иванишвили)" против него и подчеркивает, что "ни в одной стране мира не признают лжеобвинения Грузии".

"Порошенко не хватило ни мозгов, ни опыта, ни сдержанности, чтобы такую несусветную глупость не совершить... самострелом занимается, а не управлением страной", – заявил Саакашвили.

Бывший президент Грузии также утверждает, что Порошенко" считает его опасным политическим конкурентом".

Как известно, 26 июля нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.



Грузинского гражданства его лишили 4 декабря 2015 года.



На прошлой неделе Порошенко посетил Грузию. Там он сначала заявил, что Украина не получала просьбу об экстрадиции Саакашвили в Грузию, но потом уточнил, что получала.

Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.

После отставки с поста главы Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию, 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленное название – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" ("Движение новых сил Михаила Саакашвили").

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