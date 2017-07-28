Бойня под Радой 31 августа: суд снова отложили

Подольский районный суд Киева перенес на 18 августа заседание по делу о массовых беспорядках под Верховной Радой, произошедших 31 августа 2015 года.



Соответствующее решение в пятницу объявил судья Василий Бородий, сообщает "Укринформ".



"Суд переносит заседание на 18 августа на 14:00", – сказал Бородий.



Судья отметил, что соответствующее решение было принято из-за неявки на заседание в пятницу части обвиняемых и части защитников обвиняемых.



На судебное заседание прибыл новый представитель прокуратуры по этому делу.



Однако он не предоставил суду документов, уполномочивающих его представлять сторону обвинения в суде. Это также стало основанием для переноса заседания.