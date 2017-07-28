Бойня под Радой 31 августа: суд снова отложили
Подольский районный суд Киева перенес на 18 августа заседание по делу о массовых беспорядках под Верховной Радой, произошедших 31 августа 2015 года.
Соответствующее решение в пятницу объявил судья Василий Бородий, сообщает "Укринформ".
"Суд переносит заседание на 18 августа на 14:00", – сказал Бородий.
Судья отметил, что соответствующее решение было принято из-за неявки на заседание в пятницу части обвиняемых и части защитников обвиняемых.
На судебное заседание прибыл новый представитель прокуратуры по этому делу.
Однако он не предоставил суду документов, уполномочивающих его представлять сторону обвинения в суде. Это также стало основанием для переноса заседания.
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