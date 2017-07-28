Пять стран присоединились к продленным санкциям ЕС против Крыма

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Пятница, 28 июля 2017, 17:11

Пять стран присоединились к решению Совета ЕС о продлении ограничительных мер, введенных в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, пишет Европейская правда.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, член европейской экономической зоны Норвегия, а также Грузия и Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении.

"Они обеспечат соответствие их национальной политики решению Совета ЕС", - добавила Могерини.

По ее словам, ЕС принимает во внимание шаг этих стран и приветствует его.

Как сообщалось, Совет ЕС продлил до 23 июня следующего года санкции против оккупированного Крыма и Севастополя.

Санкции включают запрет на: импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Темы: Крым
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