Военный ВСУ получил ранение неподалеку Марьинки

Один украинский военный в пятницу получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр АТО, отмечая, что количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований не уменьшилось по сравнению с прошлыми днями.

"Утром боевики из гранатометов и стрелкового оружия били по нашему опорному пункту неподалеку Марьинки, что на Мариупольском направлении. В результате обстрела один наш военный получил ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, около 8 часов утра, из вооружения БМП боевики открывали огонь по Талаковке. Также под минометным вражеским огнем оказались украинские позиции в Гнутово.

"На Луганском направлении боевики применяли миномет в районе Новотошковского. А на Донецком направлении в течение часа били из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским бойцам в Камянке", - отметили в пресс-центре АТО.

"По нашим оперативным данным, только за минувшие сутки погибли по меньшей мере 7 бандитов, еще 8 получили ранения. Точные огневые ответы украинской армии заставили боевиков срочно укреплять позиции, обсуждая также защиту от воздушных ударов", - добавили в штабе.

Украинская правда